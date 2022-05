Mbappé è a Madrid! Il blitz dell'asso francese scatena i rumors, ma il PSG non ha ancora perso le speranze (Di lunedì 9 maggio 2022) Colpo di scena nel bel mezzo della giornata: Kylian Mbappé è a Madrid (foto di Cadena Cope), approfittando dei tre giorni di riposo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Colpo di scena nel bel mezzoa giornata: Kylianè a Madrid (foto di Cadena Cope), approfittando dei tre giorni di riposo...

L'attaccante francese è a Madrid insieme al compagno di squadra ed ex Inter Hakimi. È l'indiscrezione riportata da 'Cadena COPE': la stella del PSG sarebbe in queste ore nella capitale spagnola.