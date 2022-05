Mariupol, Kiev: “Russia ha ripreso assalto acciaieria Azovstal” (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina, la Russia ha ripreso l’assalto all’acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo denunciano le autorità ucraine, come riporta Ukrinform. “Dopo che un convoglio dell’Onu ha lasciato la regione di Donetsk, le forze di occupazione hanno iniziato a prendere d’assalto Azovstal – ha denunciato su Telegram Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol – In particolare hanno cercato senza successo di fare irruzione attraverso il ponte usato per l’evacuazione” delle persone dall’area. I corpi di centinaia di residenti di Mariupol uccisi dall’esercito russo sono stati portati dagli occupanti in una fosse comune vicino il villaggio di Vynohradne, riferisce sul suo canale Telegram Andriysh ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina, lahal’all’di. Lo denunciano le autorità ucraine, come riporta Ukrinform. “Dopo che un convoglio dell’Onu ha lasciato la regione di Donetsk, le forze di occupazione hanno iniziato a prendere d’– ha denunciato su Telegram Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di– In particolare hanno cercato senza successo di fare irruzione attraverso il ponte usato per l’evacuazione” delle persone dall’area. I corpi di centinaia di residenti diuccisi dall’esercito russo sono stati portati dagli occupanti in una fosse comune vicino il villaggio di Vynohradne, riferisce sul suo canale Telegram Andriysh ...

