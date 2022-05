LIVE Camila Giorgi-Tomljanovic 3-6, WTA Roma 2022 in DIRETTA: l’australiana conquista il 1º set (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO SET 3-6 Tomljanovic conquista IL PRIMO SET! 40-AD SET POINT Tomljanovic! Scappa via il rovescio diagonale di Giorgi. 40-40 DOVE L’HA MESSA Tomljanovic! Gran diritto diagonale dell’australiana con Giorgi sulla difensiva. AD-40 Gran prima di Giorgi. 40-40 La tennista azzurra prova a chiudere ma il rovescio lungolinea finisce in rete. AD-40 CHE DIFESA DI Giorgi! L’azzurra è ovunque sulle variazioni di Tomljanovic e porta l’australiana all’errore di diritto. 40-40 SCAMBIO DURISSIMO VINTO DA Tomljanovic! l’australiana osa con il rovescio diagonale e manda in crisi ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO SET 3-6IL PRIMO SET! 40-AD SET POINT! Scappa via il rovescio diagonale di. 40-40 DOVE L’HA MESSA! Gran diritto diagonale delconsulla difensiva. AD-40 Gran prima di. 40-40 La tennista azzurra prova a chiudere ma il rovescio lungolinea finisce in rete. AD-40 CHE DIFESA DI! L’azzurra è ovunque sulle variazioni die portaall’errore di diritto. 40-40 SCAMBIO DURISSIMO VINTO DAosa con il rovescio diagonale e manda in crisi ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Tomljanovic WTA Roma 2022 in DIRETTA: Fognini batte in due set Thiem! Tra poco l’azzurra -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Roma 2022 - Camila Giorgi torna in campo nella Città Eterna! La tennista marchigiana gioca sul C… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Tomljanovic WTA Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurra deve sbloccarsi contro l’ex-fidanzata di Berrett… - palheiros_anaj : a camila perguntando se a glr do insta dela podia ver q ela tava em live KAJJSJSJWKSJSJAJSIS - familia_prelude : stavo per chiudere la live di Vogue per andare a dormire ma ho visto uno zoom si Camila sicché credo che resisterò ancora un po’ -