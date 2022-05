Kate Middleton e William non saranno a Londra nel weekend del Giubileo (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo il Trooping di Colour e il saluto alla folla, i duchi di Cambridge lasceranno la capitale per un tour in Galles, loro luogo del cuore, in rappresentanza della regina. Così come faranno anche la Principessa Reale Anna, attesa in Scozia, e i Wessex che andranno in Irlanda del Nord Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo il Trooping di Colour e il saluto alla folla, i duchi di Cambridge lasceranno la capitale per un tour in Galles, loro luogo del cuore, in rappresentanza della regina. Così come faranno anche la Principessa Reale Anna, attesa in Scozia, e i Wessex che andranno in Irlanda del Nord

