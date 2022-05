Internazionali d’Italia 2022 al via. Ecco dove seguirli in TV (Di lunedì 9 maggio 2022) Internazionali d'Italia Il tennis che conta fa tappa a Roma per la 79° edizione degli Internazionali d’Italia. Si tratta del torneo sulla terra più importante al mondo dopo lo slam parigino, in programma questa settimana – 9/15 maggio 2022 – nella suggestiva cornice del Foro Italico, che torna ad avere una capienza di pubblico al 100%. Ecco dove seguirlo in tv. Internazionali d’Italia 2022 su Mediaset Mediaset rinnova l’impegno con gli Internazionali d’Italia, trasmettendo in esclusiva in chiaro il torneo maschile. Sul canale 20 è previsto un match al giorno in daytime (la sessione di gioco inizia alle 11.00), mentre sabato 14 e domenica 15 maggio una semifinale e la finale (ore 16.00) andranno su ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 9 maggio 2022)d'Italia Il tennis che conta fa tappa a Roma per la 79° edizione degli. Si tratta del torneo sulla terra più importante al mondo dopo lo slam parigino, in programma questa settimana – 9/15 maggio– nella suggestiva cornice del Foro Italico, che torna ad avere una capienza di pubblico al 100%.seguirlo in tv.su Mediaset Mediaset rinnova l’impegno con gli, trasmettendo in esclusiva in chiaro il torneo maschile. Sul canale 20 è previsto un match al giorno in daytime (la sessione di gioco inizia alle 11.00), mentre sabato 14 e domenica 15 maggio una semifinale e la finale (ore 16.00) andranno su ...

+++#IBI22, ufficiale: Carlos #Alcaraz salta gli Internazionali BNL d'Italia, non giocherà a Roma+++#Tennis - Internazionali d'Italia 2022, forfait Osaka per infortunio