IL CANTANTE MASCHERATO: UN SUCCESSO CHE COSTA POCO MA A QUALCUNO NON VA GIÙ (Di lunedì 9 maggio 2022) Il CANTANTE MASCHERATO è stato confermato per la quarta stagione ma quante ne abbiamo lette e sentite sullo show di Milly Carlucci tra giornali, web e voci di corridoio. Non piace, COSTA troppo, la Rai non è convinta, di sicuro non verrà rinnovato. Le cose però sono andate diversamente. Milly Carlucci è la Rai, e solo la Rai, e questa è un’arma a doppio taglio. Quando c’è bisogno, si schierano i suoi programmi per fronteggiare la concorrenza di Canale 5, spesso dopo tanti “no”. Quando c’è da criticare, e mi spiace dirlo anche inventare, è tra le prime a finire nel mirino. Partiamo dagli ascolti del CANTANTE MASCHERATO 2022. Partenza al 20% di share e chiusura al 21,9% con le puntate intermedie intorno al 17-18%. Se la seconda edizione era stata programmato con il palinsesto rivoluzionato dalla ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilè stato confermato per la quarta stagione ma quante ne abbiamo lette e sentite sullo show di Milly Carlucci tra giornali, web e voci di corridoio. Non piace,troppo, la Rai non è convinta, di sicuro non verrà rinnovato. Le cose però sono andate diversamente. Milly Carlucci è la Rai, e solo la Rai, e questa è un’arma a doppio taglio. Quando c’è bisogno, si schierano i suoi programmi per fronteggiare la concorrenza di Canale 5, spesso dopo tanti “no”. Quando c’è da criticare, e mi spiace dirlo anche inventare, è tra le prime a finire nel mirino. Partiamo dagli ascolti del2022. Partenza al 20% di share e chiusura al 21,9% con le puntate intermedie intorno al 17-18%. Se la seconda edizione era stata programmato con il palinsesto rivoluzionato dalla ...

