Giffoni 2022, annunciati i primi titoli in concorso da 25 paesi (Di lunedì 9 maggio 2022) Il prossimo 31 maggio scadranno i termini per iscrivere le proprie opere al Giffoni 2022. Intanto, sono già in preselezione 3.400 titoli. Prodotti audiovisivi di diverso genere, tratteranno argomenti di rilevanza sociale: dai disordini alimentari alla body positivity, dalla disabilità alla libertà dell’amore. A partire dal prossimi 21 luglio fino al 30 dello stesso mese, il comune di Giffoni Valle Piana tornerà ad ospitare il celebre Festival dedicato a più giovani. Ragazzi e ragazze saranno chiamati a esprimere il proprio giudizio sui lungometraggi, cortometraggi e documentari in concorso. Ma non solo: il Giffoni 2022, così come le precedenti edizioni, porterà numerosi celebri ospiti alla manifestazione. L’anno scorso, il comune in provincia di Salerno ha assistito ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 9 maggio 2022) Il prossimo 31 maggio scadranno i termini per iscrivere le proprie opere al. Intanto, sono già in preselezione 3.400. Prodotti audiovisivi di diverso genere, tratteranno argomenti di rilevanza sociale: dai disordini alimentari alla body positivity, dalla disabilità alla libertà dell’amore. A partire dal prossimi 21 luglio fino al 30 dello stesso mese, il comune diValle Piana tornerà ad ospitare il celebre Festival dedicato a più giovani. Ragazzi e ragazze saranno chiamati a esprimere il proprio giudizio sui lungometraggi, cortometraggi e documentari in. Ma non solo: il, così come le precedenti edizioni, porterà numerosi celebri ospiti alla manifestazione. L’anno scorso, il comune in provincia di Salerno ha assistito ...

