Festa dell’Europa al “Gobetti” di Fondi, il racconto degli studenti come ambasciatori junior (Di lunedì 9 maggio 2022) Fondi – L’Istituto di istruzione superiore “Gobetti – De Libero” si prepara a celebrare l’Europa. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Fondi, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della scuola ambasciatrice del parlamento europeo. L’appuntamento è per venerdì 13 maggio a partire dalle 10 e sarà dedicato ai ragazzi protagonisti del progetto Epas, gli ambasciatori junior appunto, i quali racconteranno il loro anno di esperienza e formazione. Al termine dell’incontro, durante il quale interverrà l’eurodeputato Salvatore De Meo e, in collegamento da Bruxelles, il capo dell’unità analisi economiche del parlamento europeo Lauro Panella, saranno consegnati gli attestati di partecipazione al progetto. A fine mattinata ospiti e partecipanti festeggeranno con una degustazione di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 9 maggio 2022)– L’Istituto di istruzione superiore “– De Libero” si prepara a celebrare l’Europa. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della scuola ambasciatrice del parlamento europeo. L’appuntamento è per venerdì 13 maggio a partire dalle 10 e sarà dedicato ai ragazzi protagonisti del progetto Epas, gliappunto, i quali racconteranno il loro anno di esperienza e formazione. Al termine dell’incontro, durante il quale interverrà l’eurodeputato Salvatore De Meo e, in collegamento da Bruxelles, il capo dell’unità analisi economiche del parlamento europeo Lauro Panella, saranno consegnati gli attestati di partecipazione al progetto. A fine mattinata ospiti e partecipanti festeggeranno con una degustazione di ...

Advertising

pdnetwork : Questo #9maggio, festa dell’#Europa, noi lo dedichiamo a David #Sassoli. All'uomo con lo sguardo sempre rivolto al… - ItaliaViva : La pandemia e la guerra in Ucraina ci hanno dimostrato, ancora di più, che dalle grandi crisi se ne esce solo con u… - Europarl_IT : ????? Il 9 maggio celebriamo la Festa dell'Europa al Campidoglio @Roma, ore 19:30. ???? Con: @gualtierieurope… - chr_masset : RT @europainitalia: ???? Al via questa sera la Festa dell’Europa a Roma! ?? Piazza del Campidoglio, ore 19:30 ?? Per celebrare l’Europa e ri… - eliisabrunoni : RT @Mara_Morini: Avete creato delle aspettative inutili sul discorso di #Putin. Lo dico da almeno una settimana. Ora ricordatevi di celebra… -