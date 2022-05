Advertising

USCremonese : ANCORA SAMUELLLL!!!!!! Siamo avanti 2-0!!!! #cremonese #cremo #usc #grigiorossi #forzagrigiorossi #legab #seriebkt - tmpsoccer : La @USCremonese conquista in extremis il secondo posto e quindi l’accesso diretto in A. Congratulazioni a Capitan… - Profilo3Marco : RT @USCremonese: #creasc Inizia la ripresa. Avanti Cremo!!! #cremonese #cremo #usc #grigiorossi #forzagrigiorossi #legab #seriebkt - Profilo3Marco : RT @USCremonese: #comcre Al termine della prima frazione siamo avanti 1-0 grazie alla rete di Di Carmine #cremonese #cremo #usc #grigioros… - Profilo3Marco : RT @USCremonese: SAMUELLLLLLLLLLLLLL DI CARMINEEEEEEEEEE!!!!!!! Siamo avanti 1-0!!!! Forza ragazzi!!!! #cremonese #cremo #usc #grigiorossi… -

Calciomercato.com

Un passo indietro per compierne due in. La prima parte della missione di Nicolò Fagioli , 21enne centrocampista della Juventus in prestito alla, si è chiusa in trionfo, con la promozione diretta in Serie A . [] Se chiude ...Trentodi sei punti su Cremona andata sotto anche nel primo periodo. Vediamo come ... anche se non tutto di questa annataè da buttare e possono esserci le basi per ripartire di ... Ds Cremonese: 'Avanti con Pecchia anche in A. Gaetano ha un sogno e tornerà a Napoli. Su Carnesecchi' Il centrocampista di proprietà bianconera ha trascinato la Cremonese in Serie A: “Che goduria! Ancora però non conosco il mio futuro” ...CREMONESE – «Nel calcio ci sono sempre le sorprese ... Quest’anno avevamo tanti giovani e penso che porteremo avanti il giusto mix per affrontare la Serie A». STADIO – «Abbiamo il nostro impianto, che ...