Come sta Alessandro Basciano dopo l’operazione? Sophie rivela i capricci del fidanzato (Di lunedì 9 maggio 2022) dopo l’operazione Alessandro Basciano è tornato a casa con Sophie Codegoni che spiega Come sta il suo fidanzato. E’ stato l’amico Amedeo Venza a rivelare che l’ex gieffino vip era assente dai social per un problema di salute, perché doveva subire un intervento. Operazione fatta, Alessandro Basciano è già a casa ma nessuno ha rivelato di chi è intervento si tratta. “Un intervento chirurgico un po’ fastidioso” questa la definizione di Venza ma non si sa altro se non che ieri sera la coppia ha trascorso la serata a casa e che subito dopo l’operazione Alessandro ha fatto un po’ di capricci. Serata a casa per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 maggio 2022)è tornato a casa conCodegoni che spiegasta il suo. E’ stato l’amico Amedeo Venza are che l’ex gieffino vip era assente dai social per un problema di salute, perché doveva subire un intervento. Operazione fatta,è già a casa ma nessuno hato di chi è intervento si tratta. “Un intervento chirurgico un po’ fastidioso” questa la definizione di Venza ma non si sa altro se non che ieri sera la coppia ha trascorso la serata a casa e che subitoha fatto un po’ di. Serata a casa per ...

