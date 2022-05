Amici 21, cambiano tutte le regole: semifinale scoppiettante (Di lunedì 9 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici 21 torna in onda questa sera ma da giorni sul web circolano le prime anticipazioni: scopriamo quindi i nomi dei finalisti di questa edizione. Manca davvero pochissimo alla conclusione di questa nuova edizione del talent di Canale Cinque guidato come sempre con grande successo da Maria De Filippi, nella puntata in onda questa sera Leggi su youmovies (Di lunedì 9 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.21 torna in onda questa sera ma da giorni sul web circolano le prime anticipazioni: scopriamo quindi i nomi dei finalisti di questa edizione. Manca davvero pochissimo alla conclusione di questa nuova edizione del talent di Canale Cinque guidato come sempre con grande successo da Maria De Filippi, nella puntata in onda questa sera

Advertising

Iosperiamoche1 : Lei è LA MUSICISTA di Amici, altro ché fumo... Peccato che all'epoca lo consideravano un malus saper suonare troppi… - ElenaOrsi76 : RT @Andy_mc1981: A volte non c’è una prossima volta , non c’è una seconda occasione , non c’è tempo … le cose cambiano, gli amici se ne van… - esaurita404 : @EricaLobby Ma infatti chi ha nominato Albe, ma poi tralasciando ciò Carola aveva già un percorso dietro prima di e… - ra00263495 : Amici è un programma sulla via del fallimento. Non per i ragazzi, di cui non viene valorizzato il talento e che son… - mara30429328 : @medea553 @isabenanti Di solito lo scontro è tra cantanti e ballerini Può essere che cambiano le regole per rag- gi… -