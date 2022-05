Verona - Milan 1 - 3 | le pagelle dei rossoneri | Tomori chiude su tutti | per Tonali un compleanno magico | Leao imprendibile

Advertising

gippu1 : Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo… - Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - Gazzetta_it : Ibra nel mirino degli animalisti a Verona: “Ammazza animali” #VeronaMilan - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #VeronaMilan 1-3 al 90': un Diavolo da impazzire, partita sontuosa #ACMilan #Milan #SempreMIlan - casarossonera : Pagelle Casarossonera -

Se sarà stato il passo decisivo lo si saprà solo tra due settimane, ma di sicuro la trasferta dirappresentava un ostacolo vero tra i rossoneri e la gloria, per quella storia ostile al...Dopo la vittoria per 3 - 1 anella 36ª giornata di Serie A, ilmantiene i 2 punti di vantaggio in classifica sull'Inter e si porta a soli 4 punti dalla vittoria dello scudetto. La festa potrebbe avvenire già domenica ...SERIE A - Il man of the match è Tonali, autore della doppietta decisiva per la rimonta, ma sono spaventose le accelerazioni del portoghese, che mette a referto due assist al bacio. Serata opaca, ...Stefano Pioli a DAZN dopo Verona-Milan. INNAMORATO DEL MILAN – «Sono innamorato dei miei giocatori, so cosa ci stanno mettendo. Un’altra bella vittoria, ne manca un’altra alla prossima partita. Sono ...