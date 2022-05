Ucraina, il Papa all’interlocutore russo: “Lavoriamo per la pace” (Di domenica 8 maggio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco ha ringraziato Leonid Sebastianov, un suo interlocutore russo, in un messaggio personale, affermando: “Noi, cristiani, dobbiamo essere ambasciatori di pace”. Il messaggio privato e autografo, firmato il 5 maggio 2022, è indirizzato a Leonid Sebastianov, a capo dell’Unione dei vecchi credenti, direttore esecutivo della Fondazione San Gregorio legata al dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, nonché marito della soprano russa Svetlana Kasyan. Francesco in passato ha incontrato più volte a Roma la coppia russa, con la figlia. La cantante ha anche dedicato un album all’enciclica del Papa “Fratelli tutti”. Ora, sullo sfondo della guerra in Ucraina, uno scambio di messaggi. “Caro fratello, insieme con Svetlana”, scrive il Papa nel ... Leggi su lopinionista (Di domenica 8 maggio 2022) CITTA’ DEL VATICANO –Francesco ha ringraziato Leonid Sebastianov, un suo interlocutore, in un messaggio personale, affermando: “Noi, cristiani, dobbiamo essere ambasciatori di”. Il messaggio privato e autografo, firmato il 5 maggio 2022, è indirizzato a Leonid Sebastianov, a capo dell’Unione dei vecchi credenti, direttore esecutivo della Fondazione San Gregorio legata al dipartimento delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, nonché marito della soprano russa Svetlana Kasyan. Francesco in passato ha incontrato più volte a Roma la coppia russa, con la figlia. La cantante ha anche dedicato un album all’enciclica del“Fratelli tutti”. Ora, sullo sfondo della guerra in, uno scambio di messaggi. “Caro fratello, insieme con Svetlana”, scrive ilnel ...

