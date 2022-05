Tancredi di Amici ha un padre davvero famoso: non l’aveva mai rivelato (Di domenica 8 maggio 2022) Sapevate che Tancredi di Amici ha un padre davvero importante e famoso? Il cantante è sempre molto riservato sulla sua vita, ecco perché. Tancredi è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione di Amici e, anche se non è riuscito a trionfare, il talent lo ha lanciato come cantante a livello internazionale. Il ragazzo di apre pochissimo in merito al suo provato e preferisce far parlare la sua musica. Una delle ultime canzoni di Tancredi, contenuta nell’album “Golden hour” si intitola “Isole” ed è stata scelta come colonna sonora principale di una serie tv. Si tratta di Di4ari, il team drama italiano presente su Netflix e diventato ormai famosissimo. Quando era ancora ad Amici il cantante ha accennato al ... Leggi su chenews (Di domenica 8 maggio 2022) Sapevate chediha unimportante e? Il cantante è sempre molto riservato sulla sua vita, ecco perché.è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione die, anche se non è riuscito a trionfare, il talent lo ha lanciato come cantante a livello internazionale. Il ragazzo di apre pochissimo in merito al suo provato e preferisce far parlare la sua musica. Una delle ultime canzoni di, contenuta nell’album “Golden hour” si intitola “Isole” ed è stata scelta come colonna sonora principale di una serie tv. Si tratta di Di4ari, il team drama italiano presente su Netflix e diventato ormai famosissimo. Quando era ancora adil cantante ha accennato al ...

