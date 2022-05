Spezia-Atalanta, Gasperini: “Futuro? Decide la società, sono cambiate delle cose” (Di domenica 8 maggio 2022) “Io sono legato a questo ambiente, ho firmato un contratto a novembre per lavorare ma le cose sono cambiate e dipenderà molto cosa Deciderà la società. Ho una tale riconoscenza che sono sempre disponibile, ma aspettiamo la fine del campionato. Il Futuro? Mi auguro che l’Atalanta faccia sempre meglio, non è facile per una realtà come Bergamo farsi conoscere in tutto il mondo“. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo la vittoria contro lo Spezia. Decidono i gol di Muriel, Djimsiti e Pasalic. Ma a Gasp non va giù la rete di Verde: “Sul gol subito mi devo vergognare da allenatore, soprattutto in vantaggio 1-0 è veramente brutto. Vuol dire che non abbiamo fatto un ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Iolegato a questo ambiente, ho firmato un contratto a novembre per lavorare ma lee dipenderà molto cosarà la. Ho una tale riconoscenza chesempre disponibile, ma aspettiamo la fine del campionato. Il? Mi auguro che l’faccia sempre meglio, non è facile per una realtà come Bergamo farsi conoscere in tutto il mondo“. Lo ha detto Gian Piero, tecnico dell’, dopo la vittoria contro lo. Decidono i gol di Muriel, Djimsiti e Pasalic. Ma a Gasp non va giù la rete di Verde: “Sul gol subito mi devo vergognare da allenatore, soprattutto in vantaggio 1-0 è veramente brutto. Vuol dire che non abbiamo fatto un ...

