(Di domenica 8 maggio 2022) Avendo conosciutoRodriguez al GF Vip e nella sua prima Isola dei Famosi, quest’anno ci aspettavamo tutti molto di più da lui. Il fratello diinvece dopo le prime critiche ha mollato la spugna ed è voluto tornare in Italia dalla sua fidanzata. Proprio di questo ha parlatoa Tv Mia. “Nel 2008 sono stata naufraga e se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me, che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi. Da loro mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare. Che. Chi mi piace? Alessandro il figlio di Carmen Di Pietro, una vera rivelazione. Poi anche Lory Del Santo perché gioca senza mai sminuire nessuno”.c’è un messaggio per te! #Isola pic.twitter.com/ohsriKUflW — ...

Advertising

BITCHYFit : Jeremias, la delusione di Vladimir Luxuria, che lancia una frecciatina a Belen -

Biccy

...piaciuto per niente l'atteggiamento che Gustavo e il figliohanno avuto in Honduras: ' Da loro mi aspettavo la stessa grinta, invece entrambi non vedevano l'ora di abbandonare. Che...... Roger ee non ha personalità " e " Roger e Blind falsi manipolatori che vogliono mettersi ...per la campionessa, visto che Roger diventa il leader della settimana. (Voto 5) Non ... Jeremias, la delusione di Vladimir Luxuria: frecciatina a Belen Gustavo e Jeremias Rodriguez hanno deluso l'opinionista: "Mi aspettavo la stessa grinta di Belen" La nota opinionista Vladimir Luxuria ha concesso ...Dopo i rumors di questi giorni, giunge un clamoroso no in casa Rodriguez: la notizia ha deluso i fan. Tutti i dettagli.