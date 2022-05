F1, Pierre Gasly: “Non avevamo delle aspettative per la sessione di oggi. Domani sarà bella una sfida” (Di domenica 8 maggio 2022) Pierre Gasly esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il francese partirà Domani dalla settima casella dello schieramento alle spalle del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes). L’ex vincitore del GP d’Italia ha dichiarato in merito ai microfoni della propria formazione: “Sono molto felice, questa è la nostra migliore qualifica dell’anno ed è fantastico conquistare un risultato simile a Miami. Stamattina non mi sentivo benissimo in macchina ed ho faticato parecchio”. Il teammate del giapponese Yuki Tsunoda ha continuato dicendo: “Non avevamo delle aspettative per la sessione di oggi, fortunatamente nel momento del bisogno siamo riusciti a ... Leggi su oasport (Di domenica 8 maggio 2022)esprime il proprio parere al terminequalifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. Il francese partiràdalla settima casella dello schieramento alle spalle del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes). L’ex vincitore del GP d’Italia ha dichiarato in merito ai microfoni della propria formazione: “Sono molto felice, questa è la nostra migliore qualifica dell’anno ed è fantastico conquistare un risultato simile a Miami. Stamattina non mi sentivo benissimo in macchina ed ho faticato parecchio”. Il teammate del giapponese Yuki Tsunoda ha continuato dicendo: “Nonper ladi, fortunatamente nel momento del bisogno siamo riusciti a ...

