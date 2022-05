ESCLUSIVA – Internazionali BNL d’Italia 2022, Zeppieri: “La ruota gira se lavori bene, mi sono meritato questa fortuna” (Di domenica 8 maggio 2022) “Prima o poi la ruota gira, sto lavorando bene e alla fine questa fortuna me la sono anche un po’ meritata”. Giulio Zeppieri non ha dubbi dopo il successo su Alex Molcan. Il tennista di Latina, dopo aver perso la chance di giocare gli Internazionali BNL d’Italia 2022 tramite le pre-qualificazioni, ha ottenuto una wild card all’ultimo grazie al ritiro di Lorenzo Musetti. Sul Pietrangeli il classe 2001 ha superato il numero 47 ATP con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 e ha conquistato un pass per il round decisivo delle qualificazioni. “sono contento e dispiaciuto – confessa il laziale ai microfoni di Sportface -. Purtroppo sono entrato per l’infortunio di Musetti, uno dei miei migliori ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Prima o poi la, sto lavorandoe alla fineme laanche un po’ meritata”. Giulionon ha dubbi dopo il successo su Alex Molcan. Il tennista di Latina, dopo aver perso la chance di giocare gliBNLtramite le pre-qualificazioni, ha ottenuto una wild card all’ultimo grazie al ritiro di Lorenzo Musetti. Sul Pietrangeli il classe 2001 ha superato il numero 47 ATP con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 e ha conquistato un pass per il round decisivo delle qualificazioni. “contento e dispiaciuto – confessa il laziale ai microfoni di Sportface -. Purtroppoentrato per l’infortunio di Musetti, uno dei miei migliori ...

