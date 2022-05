Dall’Ucraina all’India | donne che non temono gli uomini

Leggi su velvetmag

(Di domenica 8 maggio 2022) Cosa potrà mai accomunare duecosì diverse come un’ottuagenaria ucraina e una giovane indiana? Nulla, si direbbe a prima vista. E al tempo stesso tutto. Nulla perché paesi e culture più differenti forse non ci sono, tutto perché parliamo di duecosì legate alla propria terra da non poter vivere senza di essa. Senza la sua Kiev Oleksandra non saprebbe dove andare; priva degli alberi della foresta di Hasdeo per cui lotta, nel Chhattisgarh indiano, Santra non potrebbe sfamarsi, lavorare e crescere i propri figli. Lubov Oleksandra Kurdumova, 84 anni. Foto Facebook / Carol Guzy / Zuma Press“Dove dovrei andare? Non ho altro che Kiev” dice Lubov Oleksandra Kurdumova, 84 anni, alla fotoreporter statunitense Carol Guzy, che la incontra nel suo appartamento a Kiev. E la ritrae in questa espressione luminosa (e negli altri scatti che pubblichiamo, dal ...