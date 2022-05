Calciomercato Juventus, via Morata: torna un vecchio pallino di Allegri (Di domenica 8 maggio 2022) Alvaro Morata non sarà ancora alla Juve nella prossima stagione, per questo motivo la dirigenza sta cercando delle alternative immediate. La storia d’amore tra la Juventus e Alvaro Morata è stata a dir poco burrascosa nell’ultimo periodo, tanto è vero che lo spagnolo molto difficilmente verrà riscattato dalla società che non vede in lui un giocatore in grado di far fare il grande salto di qualità alla squadra in vista della prossima stagione, così Agnelli sta pensando a un suo vecchio pupillo che avrebbe potuto arrivare già due anni fa proprio al posto dell’iberico. Alvaro Morata Juventus (LaPresse)Quando una squadra arriva in finale di Champions League è normale che a quel punto si leghi in maniera a dir poco viscerale con i giocatori che a suo tempo erano stati in grado di rendere ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 8 maggio 2022) Alvaronon sarà ancora alla Juve nella prossima stagione, per questo motivo la dirigenza sta cercando delle alternative immediate. La storia d’amore tra lae Alvaroè stata a dir poco burrascosa nell’ultimo periodo, tanto è vero che lo spagnolo molto difficilmente verrà riscattato dalla società che non vede in lui un giocatore in grado di far fare il grande salto di qualità alla squadra in vista della prossima stagione, così Agnelli sta pensando a un suopupillo che avrebbe potuto arrivare già due anni fa proprio al posto dell’iberico. Alvaro(LaPresse)Quando una squadra arriva in finale di Champions League è normale che a quel punto si leghi in maniera a dir poco viscerale con i giocatori che a suo tempo erano stati in grado di rendere ...

