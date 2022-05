Boxe, Canelo Alvarez: “A testa alta. Tornerò a vincere”. Sarà rivincita con Bivol (Di domenica 8 maggio 2022) A sorpresa, ma neanche tanto. Saul ‘Canelo’ Alvarez perde ai punti contro il detentore della cintura WBA dei mediomassimi, Dmitry Bivol. “La Boxe è così – spiega sui social -. A volte si vince e a volte si perde, ma sempre a testa alta. Lascio il ring soddisfatto per il grande combattimento che abbiamo offerto alla gente. Torneremo a combattere e a vincere”. Il messicano ha attivato la clausola di rematch e Bivol ha già detto sì: “Nessun problema”. I due torneranno a combattere forse alla fine dell’anno. Salterà così la sfida per il terzo capitolo della saga contro Gennadij Golovkin che intanto si è congratulato con Bivol: “Vittoria solida, continua così”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) A sorpresa, ma neanche tanto. Saul ‘perde ai punti contro il detentore della cintura WBA dei mediomassimi, Dmitry. “Laè così – spiega sui social -. A volte si vince e a volte si perde, ma sempre a. Lascio il ring soddisfatto per il grande combattimento che abbiamo offerto alla gente. Torneremo a combattere e a”. Il messicano ha attivato la clausola di rematch eha già detto sì: “Nessun problema”. I due torneranno a combattere forse alla fine dell’anno. Salterà così la sfida per il terzo capitolo della saga contro Gennadij Golovkin che intanto si è congratulato con: “Vittoria solida, continua così”. SportFace.

