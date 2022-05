Al Milan ora bastano 4 punti. Ma domenica è già campione d'Italia se... Ecco i 3 casi (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo la vittoria di Verona, il Milan è tornato in vetta con 2 punti di vantaggio sull'Inter (80 punti contro 78), quando mancano soltanto due partite alla fine del campionato. A prescindere dai ... Leggi su gazzetta (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo la vittoria di Verona, ilè tornato in vetta con 2di vantaggio sull'Inter (80contro 78), quando mancano soltanto due partite alla fine del campionato. A prescindere dai ...

