Opera nello spazio di battaglia La super-arma di Johnson che gela Putin | cosa è in grado di fare

La buona notizia è che esiste un radar in grado d'individuare ed eliminare immediatamente un missile atomico in arrivo, così da scongiurare una tragedia nucleare. La brutta notizia è che questo radar non sarà pronto prima del 2029. Però, intanto, è stato acquistato dalla Gran Bretagna che in diretta tv è stata minacciata dall'uomo della propaganda russa Dmitry Kiselyov: "Con il drone sottomarino nucleare Poseidon possiamo cancellare interamente il Regno Unito. L'isola diventerebbe un deserto radioattivo", ha detto l'oligarca dalla televisione di Stato russa. La minaccia prevede di fare esplodere il potentissimo ordigno russo al largo delle coste britanniche, provocando onde alte almeno 500 metri, che distruggerebbero l'isola con un gigantesco tsunami radioattivo. Per difendersi, Secondo quanto riporta l'Express, la Raf ha recentemente ...

