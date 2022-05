Omicron 4 e 5 | pericolo reale Rasi sconsolato | gli attuali vaccini sono inutili

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 maggio 2022) “Il”.4 e 5, sottovarianti della mutazione che dalla fine dello scorso dicembre ha portato ad un'enorme impennata dei casi di Covid, fanno paura. A dirlo è Guido, ex direttore esecutivo dell'Ema ed ex consigliere del Generale Francesco Paolo Figliuolo per affrontare al meglio la pandemia., intervistato da La Stampa, traccia un quadro piuttosto allarmante: “Ema ha lanciato l'allarme sulle nuove sub variante BA.4 e 5 die il. Come avremmo dovuto ormai aver appreso dalle altre versioni mutate del virus, sepiù contagiose nel giro di qualche settimana arrivano. L'estate potrebbe rallentarne la marcia ma poi potremmo ritrovarci ad affrontare il terzo autunno problematico ...