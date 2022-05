La risposta perfetta di Luca Argentero a chi gli augura di essere picchiato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 7 maggio 2022) Su Twitter è andata in scena la triste realtà di un utente che ha meritato ladi; ovviamente l’ha meritata nel senso più negativo possibile. L’attore non ha perso tempo e ha commentato, ha fatto bene, non si sa se l’hater in questione avrà capito la lezione ma di certo qualcun altro prenderà come buon esempioe non dal solito personaggio che scrive sui social perché non ha altro da fare nella vita.non può piacere a tutti, questo è normale, da qui adviolenti con le parole, ad istigare, a scrivere odio è ben altro. Abbiamo ammiratoin tanti ruoli, lui ha la capacità di trasformarsi ogni volta, di entrare del tutto nel personaggio, di far dimenticare ogni volta il ruolo ...