Genoa batte la Juve al 95? (2-1) e continua a sperare. Decisivo il rigore di Criscito (Di sabato 7 maggio 2022) - A un passo dalla retrocessione all'85mo, il Genoa riprende una partita (e le speranze di salvezza) con una fiammata negli ultimi minuti che permette ai rossoblu di chiudere sul 2 a 1 la sfida contro la Juventus. Il rigore messo a segno da Mimmo Criscito al 95' ribalta la partita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 maggio 2022) - A un passo dalla retrocessione all'85mo, ilriprende una partita (e le speranze di salvezza) con una fiammata negli ultimi minuti che permette ai rossoblu di chiudere sul 2 a 1 la sfida contro lantus. Ilmesso a segno da Mimmoal 95' ribalta la partita L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fainformazione : Il Genoa batte 2-1 la Juventus e continua a sperare nella salvezza Un Genoa in versione Real Madrid fa sua la sfid… - fainfosport : Il Genoa batte 2-1 la Juventus e continua a sperare nella salvezza Un Genoa in versione Real Madrid fa sua la sfid… - FirenzePost : Genoa batte la Juve al 95 (2-1) e continua a sperare. Decisivo il rigore di Criscito - infoitsport : Serie A, romanzo Criscito: Genoa batte Juventus al 96' e rimane in vita - infoitsport : Serie A, la classifica: il Genoa batte la Juve e si rilancia nella corsa salvezza -