Franco Bortuzzo rompe il silenzio dopo le accuse di Lulù Selassié | la scottante ammissione

(Di sabato 7 maggio 2022) Di recente,ha fatto delle confessioni inedite in merito alla rottura con Manueladdossando buona parte delle colpe al padre del nuotatore, il signor. Quest’ultimo è rimasto inper diversi giorni, tuttavia, ora ha deciso di intervenire. Mediante un’intervista rilasciata su Nuovo, infatti, il protagonista ha detto la sua in L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Franco Bortuzzo: stoccata al veleno a Lulù, Manuel reagisce così - infoitcultura : Franco Bortuzzo demolisce Lulù: “I genitori ci vedono molto lungo” - infoitcultura : Manuel e Lulù, la stoccata del padre Franco Bortuzzo: «I genitori ci vedono molto lungo» - infoitcultura : Franco Bortuzzo sulla rottura tra Manuel e Lulù: “Non interferisco nelle vicende di mio figlio” - infoitcultura : Franco Bortuzzo torna a parlare di suo figlio Manuel e Lulù Selassié: la frecciatina alla Princess -

E proprio nelle ultime oreintervistato da Nuovo ha replicato alle parole della principessa. Ma, in che modo La fine della storia d'amore tra Manuel e Lulù fa discutere Manuel ...Pubblicato il 6 Maggio, 2022 'Magari avevamo i nostri momenti di intimità e lui all'improvviso arrivava'. Così, in una intervista rilasciata a Chi, Lulù Selassiè ha accusatodi essere una delle cause della rottura con Manuel. L'ex gieffina sostiene che il padre del nuotatore sia stato troppo invadente. LULÙ SELASSIÉ ACCUSA LA FAMIGLIAE IN UN ...Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si lasciano e il padre di lui, Franco Bortuzzo, muove un gesto avverso alla princess e i detrattori della sua famiglia: accade dopo il Grande fratello .... Enrica Bonac ...La giovanissima attrice di Bagno a Ripoli, nipote d’arte, tra i protagonisti del film ’Rinascere’ in onda domani sera su Rai Uno ...