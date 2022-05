F1, risultati e classifica FP2 GP Miami 2022: la Mercedes risorge, Russell davanti a Leclerc. Sainz contro il muro (Di sabato 7 maggio 2022) George Russell ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sulla nuovissima pista cittadina nella località statunitense. La Mercedes è risorta dopo un avvio di stagione davvero da incubo e il britannico è riuscito a firmare la miglior prestazione in terra americana, con un concreto 1:29.938 che ha messo tutti in ginocchio. Charles Leclerc ha cercato di tenere il passo, ma il pilota della Ferrari è secondo a 106 millesimi di ritardo. Il leader del Mondiale ha comunque ribadito la caratura della sua monoposto e guarda con ottimismo al fine settimana, a differenza del compagno di squadra Carlos Sainz che è andato a sbattere violentemente contro le barriere quando mancavano 42 minuti al termine della ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Georgeha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sulla nuovissima pista cittadina nella località statunitense. Laè risorta dopo un avvio di stagione davvero da incubo e il britannico è riuscito a firmare la miglior prestazione in terra americana, con un concreto 1:29.938 che ha messo tutti in ginocchio. Charlesha cercato di tenere il passo, ma il pilota della Ferrari è secondo a 106 millesimi di ritardo. Il leader del Mondiale ha comunque ribadito la caratura della sua monoposto e guarda con ottimismo al fine settimana, a differenza del compagno di squadra Carlosche è andato a sbattere violentementele barriere quando mancavano 42 minuti al termine della ...

