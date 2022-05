F1, Charles Leclerc: “Partiamo dalla pole ma le Red Bull volano in rettilineo. Sarà una dura battaglia in gara” (Di sabato 7 maggio 2022) Charles Leclerc centra la terza pole position stagionale e domani scatterà davanti a tutti al via del Gran Premio di Miami 2022, valido come quinto round dell’anno per il Mondiale di Formula Uno. Si tratta della dodicesima partenza al palo in carriera per il monegasco della Ferrari, che ha preceduto in qualifica di 190 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz e di 195 l’olandese Max Verstappen. “I fan qua sono pazzeschi, è incredibile essere qui negli Stati Uniti e vedere quanto questo sport sia cresciuto negli ultimi anni. Avere così tanti tifosi sugli spalti ci motiva ulteriormente, è fantastico! L’ultimo weekend non è stato grandioso per me, ho commesso un errore in gara, ma oggi è andata bene“, le dichiarazioni a caldo del leader del campionato. “Partiamo dalla ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022)centra la terzaposition stagionale e domani scatterà davanti a tutti al via del Gran Premio di Miami 2022, valido come quinto round dell’anno per il Mondiale di Formula Uno. Si tratta della dodicesima partenza al palo in carriera per il monegasco della Ferrari, che ha preceduto in qualifica di 190 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz e di 195 l’olandese Max Verstappen. “I fan qua sono pazzeschi, è incredibile essere qui negli Stati Uniti e vedere quanto questo sport sia cresciuto negli ultimi anni. Avere così tanti tifosi sugli spalti ci motiva ulteriormente, è fantastico! L’ultimo weekend non è stato grandioso per me, ho commesso un errore in, ma oggi è andata bene“, le dichiarazioni a caldo del leader del campionato. “...

