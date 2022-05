Elementi arredo rustici a costo zero | crea cose nuove col legno vecchio

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 7 maggio 2022): inventadalIn soffitta o in garage avete trovato delle vecchie assi diancora in buon stato? Le potrete utilizzare perre dei complementi didallo stile rustico. Ecco qui di seguito qualche idea meravigliosa a cui potrete ispirarvi. 1.Vassoio con manici di ferro Un pezzo didi forma rettangolare non molto grande è perfetto per poter essere trasformato in un vassoio. Ai due lati più corti, fissare, con della colla per ile delle puntine, due bastoni e avvitare sopra ognuno un manico di ferro. Fonte immagine 2.Tavolino per il soggiorno Diverse assi di ...