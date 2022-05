Bologna-Inter, Mihajlovic: “Volevano vincerla prima perché sul campo non ce l’avrebbero mai fatta” (Di sabato 7 maggio 2022) Sinisa Mihajlovic è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Venezia-Bologna, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Tra i temi affrontati, anche la vittoria per 2-1 contro l’Inter nel recupero della ventesima giornata: “Sentivo da troppo tempo che era una partita scontata. Non riuscivo a dormire la notte perché non volevo che succedesse ciò che tutti davano per scontato. Io ho grande rispetto per l’Inter, ma il loro atteggiamento mi ha dato molto fastidio. Hanno provato a vincerla tramite i ricorsi e questa cosa mi ha fatto arrabbiare. prima della partita ho detto: “Hanno provato a vincerla prima perché sul campo non la vinceranno ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Sinisavenuto in conferenza stampa alla vigilia di Venezia-, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Tra i temi affrontati, anche la vittoria per 2-1 contro l’nel recupero della ventesima giornata: “Sentivo da troppo tempo che era una partita scontata. Non riuscivo a dormire la nottenon volevo che succedesse ciò che tutti davano per scontato. Io ho grande rispetto per l’, ma il loro atteggiamento mi ha dato molto fastidio. Hanno provato atramite i ricorsi e questa cosa mi ha fatto arrabbiare.della partita ho detto: “Hanno provato asulnon la vinceranno ...

