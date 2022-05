Andrea Pucci, la prosa al Donizetti e mostre: il week-end in città (Di sabato 7 maggio 2022) Bergamo. Sono diverse le iniziativa organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano Andrea Pucci al teatro Creberg, lo spettacolo “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” al Donizetti e tante mostre. Da annotare, inoltre, il festival Orlando, lo spettacolo per la festa della mamma a Loreto, la Granfondo Felice Gimondi e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 7 e domenica 8 maggio. BERGAMO SABATO 7 MAGGIO – Alla Carrara la grande arte di Piccio – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Alla Traffic Gallery mostra del duo “Orticanoodles” – “Un gancio in mezzo al cielo”, musica e solidarietà a Boccalone – Orlando, il festival queer di Bergamo: la nona edizione – “Figli delle stelle”, mostra per celebrare ... Leggi su bergamonews (Di sabato 7 maggio 2022) Bergamo. Sono diverse le iniziativa organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccanoal teatro Creberg, lo spettacolo “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte” ale tante. Da annotare, inoltre, il festival Orlando, lo spettacolo per la festa della mamma a Loreto, la Granfondo Felice Gimondi e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 7 e domenica 8 maggio. BERGAMO SABATO 7 MAGGIO – Alla Carrara la grande arte di Piccio – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – Alla Traffic Gallery mostra del duo “Orticanoodles” – “Un gancio in mezzo al cielo”, musica e solidarietà a Boccalone – Orlando, il festival queer di Bergamo: la nona edizione – “Figli delle stelle”, mostra per celebrare ...

Advertising

Ettore42332696 : @MedInfinityIT programma di Alex e Franz per. Aiutare ucraina. Carino e. Tante risate che aiutano in questo momen… - kikinouri : @Valenti32973871 I bei tempi in cui la D'Urso non aveva ancora distrutto il programma portandolo a un vergognoso 7,… - kikinouri : @Savy0312 @Soleil_stasi @carmelitadurso La D'Urso ha distrutto il programma trascinandolo ad un vergognoso 7,7 di s… - Ettore42332696 : @PUPA_SECCHIONE che finale. Troppo divertente. E puntatona. Barbara. Is magic. Grazie. Una delle edizioni più bel… - ToniniG : @Pucci32Pucci Grazie Andrea Pucci per avere alleviato stasera per qualche momento, la mia sofferenza di uomo e di padre. -