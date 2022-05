Zagarolo con la “Z” russa, lo scandalo dei comunisti putiniani indigna anche il Pd e il sindaco di sinistra (Di venerdì 6 maggio 2022) “Ci siamo dissociati dall’uso della ‘Z’ di Putin associata al nostro Comune in modo inappropriato. Una condanna doverosa sull’uso di quel simbolo. Ieri, dal Pci Monti Prenestini, ci hanno inoltrato una richiesta di occupazione del suolo pubblico per una manifestazione di piazza in centro domenica mattina, ma per ragioni di ordine pubblico e vista l’attenzione mediatica sulla vicenda non ho ritenuto opportuno autorizzarla”. anche il sindaco di Zagarolo, Emanuela Panzironi (nel riquadro in alto) all’Adnkronos si dichiara indignata dopo le polemiche per la locandina del Pci Monti Prenestini-Casilina, in occasione della festa della vittoria dell’Unione sovietica sul nazifascismo, con la ‘Z’ della città di Zagarolo che ricorda quello che ormai è diventato il simbolo dell’invasione russa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) “Ci siamo dissociati dall’uso della ‘Z’ di Putin associata al nostro Comune in modo inappropriato. Una condanna doverosa sull’uso di quel simbolo. Ieri, dal Pci Monti Prenestini, ci hanno inoltrato una richiesta di occupazione del suolo pubblico per una manifestazione di piazza in centro domenica mattina, ma per ragioni di ordine pubblico e vista l’attenzione mediatica sulla vicenda non ho ritenuto opportuno autorizzarla”.ildi, Emanuela Panzironi (nel riquadro in alto) all’Adnkronos si dichiarata dopo le polemiche per la locandina del Pci Monti Prenestini-Casilina, in occasione della festa della vittoria dell’Unione sovietica sul nazifascismo, con la ‘Z’ della città diche ricorda quello che ormai è diventato il simbolo dell’invasione...

