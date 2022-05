Roma in finale di Conference League e Mourinho non trattiene le lacrime (VIDEO) (Di venerdì 6 maggio 2022) La Roma ha raggiunto la finale di Conference League e José Mourinho non trattiene l'emozione. lacrime e applausi con i tifosi Leggi su itasportpress (Di venerdì 6 maggio 2022) Laha raggiunto ladie Josénonl'emozione.e applausi con i tifosi

Advertising

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! SIAMO IN FINALE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA DAJE! DAJE ROMA… - FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - federicocasotti : In quattro anni semifinale di Champions League, semifinale di Europa League, e ora una finale di Conference da gioc… - Soffiovic : RT @marcoleno8: Se la Roma vincesse la conference la mia vita cambierebbe? NO Andrà in finale? Chapeau Per arrivarci ha sfidato Zorya, Vite… - auciellofr2005 : RT @perchetendenza: #ConferenceLeague: Perché la Roma ha battuto 1-0 il Leicester con gol di Abraham e si è qualificata per la finale del 2… -