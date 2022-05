MotoGP, Enea Bastianini: “Concentrato sul presente, non penso al futuro. Rimarrò in Ducati? Per ora dico sì…” (Di venerdì 6 maggio 2022) Enea Bastianini affila le armi in vista del Gran Premio di Francia del prossimo weekend, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022 ma, com’è ben noto, il suo nome è uno dei più “chiacchierati” in vista della stagione ventura. L’ottimo avvio dell’ex campione del mondo della Moto2, condito da due vittorie, lo ha reso uno dei pezzi più pregiati del mercato piloti, al netto di quello che succederà con la possibile dipartita della Suzuki con Alex Rins e Joan Mir potenzialmente liberi. Una condizione che potrebbe distrarlo, forse, ma per il momento il romagnolo è assolutamente Concentrato sulla sua stagione 2022, nella quale la sua GP21 sembra ancora pagare dividendi rispetto alla GP22. Ma quanto durerà? “Non lo so, sicuramente le moto ufficiali avranno evoluzioni nel corso del campionato, ma ad oggi la mia moto non ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022)affila le armi in vista del Gran Premio di Francia del prossimo weekend, settimo appuntamento del Mondiale di2022 ma, com’è ben noto, il suo nome è uno dei più “chiacchierati” in vista della stagione ventura. L’ottimo avvio dell’ex campione del mondo della Moto2, condito da due vittorie, lo ha reso uno dei pezzi più pregiati del mercato piloti, al netto di quello che succederà con la possibile dipartita della Suzuki con Alex Rins e Joan Mir potenzialmente liberi. Una condizione che potrebbe distrarlo, forse, ma per il momento il romagnolo è assolutamentesulla sua stagione 2022, nella quale la sua GP21 sembra ancora pagare dividendi rispetto alla GP22. Ma quanto durerà? “Non lo so, sicuramente le moto ufficiali avranno evoluzioni nel corso del campionato, ma ad oggi la mia moto non ...

Advertising

OA_Sport : #MotoGP, Enea #Bastianini: “Concentrato sul presente, non penso al futuro. Rimarrò in Ducati? Per ora dico sì…” - MotorcycleSp : Il secondo miglior rookie della MotoGP 2021, Enea Bastianini, ha brillato in questa stagione ai coma... #MotoGP… - MotorcycleSp : La stagione d'esordio di Enea Bastianini nella categoria regina, con i colori di Avintia, è stata se... #MotoGP… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (MotoGP, Enea Bastianini: 'Sto bene in Ducati, poi parleremo') è stato pubblicato sul… - MotorcycleSp : Enea Bastianini gioca a carte a Gresini, addirittura in testa alla classifica del campionato ad un c... #MotoGP… -