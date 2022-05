LIVE Nadal-Alcaraz 2-6, 6-1, 3-6 ATP Madrid 2022 in DIRETTA: il giovane spagnolo demolisce il maiorchino e affronterà Djokovic! (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.43: Non abbiamo visto il miglior Nadal, probabilmente non abbiamo visto nemmeno il miglior Alcaraz ma potrebbe essere un match storico questo, una sorta di passaggio di consegne 3-6 VINCE Alcaraz!!! E’ la prima vittoria del giovane spagnolo contro il maiorchino! Sarà lui ad affrontare Djokovic domani in semifinale 40-30 Palla corta spettacolare di Alcaraz di dritto. Match point! 30-30 Se ne va il dritto di Alcaraz 30-15 Il rovescio di Alcaraz dopo una palla corta rischiosissima 15-15 Lungo il dritto di Alcaraz 15-0 La stop volley di dritto di Alcaraz 3-5 Stavolta il nastro aiuta Nadal e taglia fuori ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43: Non abbiamo visto il miglior, probabilmente non abbiamo visto nemmeno il migliorma potrebbe essere un match storico questo, una sorta di passaggio di consegne 3-6 VINCE!!! E’ la prima vittoria delcontro il! Sarà lui ad affrontare Djokovic domani in semifinale 40-30 Palla corta spettacolare didi dritto. Match point! 30-30 Se ne va il dritto di30-15 Il rovescio didopo una palla corta rischiosissima 15-15 Lungo il dritto di15-0 La stop volley di dritto di3-5 Stavolta il nastro aiutae taglia fuori ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #ATPMadrid Dopo la sospensione del match, #Alcaraz non lascia scampo a #Nadal e vince il te… - News24_it : LIVE Nadal-Alcaraz 2-6, 6-1, 1-4 ATP Madrid 2022 in DIRETTA: un break di vantaggio per il giovane spagnolo - OA Spo… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #ATPMadrid Riprende la sfida tra #Nadal e #Alcaraz dopo il malore di uno spettatore che ha… - InvincibilityM4 : @Simon_Forever Ahahahahahhahahahah???? Mannaggia a me che non ti seguo altrimenti qui ci sarebbe da diventare ricchi… - giulio_alinari : Nadal sta perdendo apposta per partecipare live a CheTempoCheFa. Ci sono delle priorità nella vita #Nadal #Alcaraz #MutuaMadridOpen -