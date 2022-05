Il Far West della Cina è in Myanmar (Di venerdì 6 maggio 2022) Questo Stato asiatico, ricco di terre rare, fa gola a Pechino, che ne depreda le risorse in modo illegale, approfittando di un governo centrale debole e in continua lotta con fazioni ribelli. Mentre l’Occidente rischia di dipendere fortemente da un Dragone sempre più leader di mercato. Si scrive Myanmar, si legge espansionismo cinese. Nelle mire di Pechino in Asia non c’è soltanto la nota isola di Taiwan, il Paese che detiene il monopolio mondiale di microprocessori. Oggi anche il tribolato Stato asiatico retto da una giunta militare fa gola al Dragone, che sempre più famelico continua ad accaparrarsi terre rare per alimentare il suo predominio economico mondiale. Ecco perché la superpotenza ha sostenuto il golpe del febbraio 2021, e perché ha trasferito in Myanmar numerosi esperti d’intelligence sotto mentite spoglie di geologi, ingegneri e biologi: ... Leggi su panorama (Di venerdì 6 maggio 2022) Questo Stato asiatico, ricco di terre rare, fa gola a Pechino, che ne depreda le risorse in modo illegale, approfittando di un governo centrale debole e in continua lotta con fazioni ribelli. Mentre l’Occidente rischia di dipendere fortemente da un Dragone sempre più leader di mercato. Si scrive, si legge espansionismo cinese. Nelle mire di Pechino in Asia non c’è soltanto la nota isola di Taiwan, il Paese che detiene il monopolio mondiale di microprocessori. Oggi anche il tribolato Stato asiatico retto da una giunta militare fa gola al Dragone, che sempre più famelico continua ad accaparrarsi terre rare per alimentare il suo predominio economico mondiale. Ecco perché la superpotenza ha sostenuto il golpe del febbraio 2021, e perché ha trasferito innumerosi esperti d’intelligence sotto mentite spoglie di geologi, ingegneri e biologi: ...

