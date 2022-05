Gigi Riva presenta il suo ultimo libro a Calolziocorte (Di venerdì 6 maggio 2022) Calolziocorte. Il giornalista e scrittore bergamasco Gigi Riva, editorialista de L’Espresso, arRiva a Calolziocorte per presentare il suo ultimo libro, Il più crudele dei mesi. L’appuntamento è sabato 7 maggio alle 21 all’auditorium dell’oratorio Santi Cosma e Damiano. IL libro – Fino all’inizio del 2020, Nembro era semplicemente un comune in provincia di Bergamo, simile per certi versi a tanti altri in Italia. Dopo non più, perché diventa il paese più colpito dal Covid-19. Tra le vittime, molti personaggi conosciuti, che rivestivano ruoli di primo piano nella comunità: il presidente della casa di riposo, il presidente degli artiglieri, il presidente del Motoclub che fu campione del mondo, lo storico bibliotecario, l’impiegata ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 maggio 2022). Il giornalista e scrittore bergamasco, editorialista de L’Espresso, arperre il suo, Il più crudele dei mesi. L’appuntamento è sabato 7 maggio alle 21 all’auditorium dell’oratorio Santi Cosma e Damiano. IL– Fino all’inizio del 2020, Nembro era semplicemente un comune in provincia di Bergamo, simile per certi versi a tanti altri in Italia. Dopo non più, perché diventa il paese più colpito dal Covid-19. Tra le vittime, molti personaggi conosciuti, che rivestivano ruoli di primo piano nella comunità: il presidente della casa di riposo, il presidente degli artiglieri, il presidente del Motoclub che fu campione del mondo, lo storico bibliotecario, l’impiegata ...

