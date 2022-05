Edizione, i Benetton lanciano l’Opa per Atlantia (Di venerdì 6 maggio 2022) Con la cessione della quota in Autostrade per l’Italia si avvera la condizione per l’Opa di Edizione (famiglia Benetton) e Blackstone tramite Schemaquarantatre su Altantia. E’ quanto si legge in una nota in cui viene ricordato che il documento dell’offerta è stato consegnato alla Consob lo scorso 4 maggio. L’offerta pubblica di acquisto sul totale delle azioni di Atlantia potrebbe partire entro la prima metà di agosto per concludersi entro ottobre. Tra i via libera necessari quello di Bankitalia, che potrebbe richiedere fino a 90 giorni, in virtù del fatto che tra le controllate di Atlantia figura Telepass, che è una società di pagamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) Con la cessione della quota in Autostrade per l’Italia si avvera la condizione perdi(famiglia) e Blackstone tramite Schemaquarantatre su Altantia. E’ quanto si legge in una nota in cui viene ricordato che il documento dell’offerta è stato consegnato alla Consob lo scorso 4 maggio. L’offerta pubblica di acquisto sul totale delle azioni dipotrebbe partire entro la prima metà di agosto per concludersi entro ottobre. Tra i via libera necessari quello di Bankitalia, che potrebbe richiedere fino a 90 giorni, in virtù del fatto che tra le controllate difigura Telepass, che è una società di pagamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

