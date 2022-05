Canone Rai, chi rischia il doppio addebito nel 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Canone Rai sarà pagato per l’ultimo anno insieme alle bollette dell’energia elettrica. Ecco chi rischia di pagare il doppio Il Canone Rai è il tributo imposto ai contribuenti sul possesso di un apparecchio televisivo o di ogni altro apparecchio dotato di sintonizzatore. E’ un’imposta che maschera sostanzialmente una tassa visto che al contribuente si L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 6 maggio 2022) IlRai sarà pagato per l’ultimo anno insieme alle bollette dell’energia elettrica. Ecco chidi pagare ilIlRai è il tributo imposto ai contribuenti sul possesso di un apparecchio televisivo o di ogni altro apparecchio dotato di sintonizzatore. E’ un’imposta che maschera sostanzialmente una tassa visto che al contribuente si L'articolo proviene da Consumatore.com.

francesca_flati : I direttori dei telegiornali #Rai devono dimostrare di essere imparziali. Ne va della credibilità dell'intero serv… - PenelopeVr46 : #TheBand La Rai mette in giuria Asia Argento. E io pago il canone ? - infoitinterno : Come dimostrare il non possesso Tv e non pagare il canone RAI: info, documenti e controlli a casa - infoitinterno : Canone Rai 2023 fuori bolletta, si teme aumento esagerato: importo triplicato? - cristin40483739 : @HoaraBorselli Con il caro bollette mi fa imbestialire i 18 euro prelevati dalla società elettrica per il canone Ra… -