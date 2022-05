Atalanta, nuovo guaio in difesa: Palomino si allena a parte, è in dubbio per La Spezia (Di venerdì 6 maggio 2022) Qui Zingonia L’argentino lamenta un fastidio muscolare alla coscia destra ed è in forse per la gara di domenica 8 maggio (alle 12,30). Da verificare anche le condizioni di Scalvini: in caso di forfait arretramento di de Roon o linea a 4. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 6 maggio 2022) Qui Zingonia L’argentino lamenta un fastidio muscolare alla coscia destra ed è in forse per la gara di domenica 8 maggio (alle 12,30). Da verificare anche le condizioni di Scalvini: in caso di forfait arretramento di de Roon o linea a 4.

Advertising

Spazio_Napoli : Secondo le ultime voci di #calciomercato, il #Napoli sarebbe sulle tracce di Juan #Musso come nuovo portiere ?? Ma a… - webecodibergamo : L’argentino lamenta un fastidio muscolare alla coscia destra ed è in forse per la gara di domenica 8 maggio (alle 1… - tcm24com : Verona: Tony D'Amico sempre più verso l'Atalanta; come nuovo DS si punta Accardi #Accardi #Empoli #Verona - lucapasotti1 : RT @Grifoman1: Fifa, nuova regola per i prestiti: in Serie Atalanta, Lazio e Genoa dovrebbero rivoluzionare Dal 1° luglio entrerà in vigor… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Fifa, nuova regola per i prestiti: in Serie Atalanta, Lazio e Genoa dovrebbero rivoluzionare Dal 1° luglio entrerà in vigor… -