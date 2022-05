Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2022 ore 10:30 (Di giovedì 5 maggio 2022) Viabilità DEL 5 MAGGIO 2022 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO TORNATO PERLOPIÙ SCORREVOLE NELL’INTERO TERRITORIO SEGNALIAMO A Roma ANCORA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’24 Roma TERAMO TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO VERSO L’EUR MENTRE IL TRAFFICO ANCORA INTENSO È LA CAUSA DELLE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DUE PONTI VERSO IL CENTRO E SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE ANGELA NELLE DUE DIREZIONI A FROSINONE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA MONTI LEPINI DA VIA FABI ALLA VIA PER FIUGGI E SULLA CASILINA TRA VIA CAVONI E L’ANFITEATRO RomaNO NELLE DUE DIREZIONI IN ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022)DEL 5 MAGGIOORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TORNATO PERLOPIÙ SCORREVOLE NELL’INTERO TERRITORIO SEGNALIAMO AANCORA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’24TERAMO TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI TRA CASTELNO E SPINACETO VERSO L’EUR MENTRE IL TRAFFICO ANCORA INTENSO È LA CAUSA DELLE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DUE PONTI VERSO IL CENTRO E SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE ANGELA NELLE DUE DIREZIONI A FROSINONE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA MONTI LEPINI DA VIA FABI ALLA VIA PER FIUGGI E SULLA CASILINA TRA VIA CAVONI E L’ANFITEATRONO NELLE DUE DIREZIONI IN ...

