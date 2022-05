Ultime Notizie – Ucraina, Salvini: “Da Mosca a Washington, per la pace andrei ovunque” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Da Mosca a Washington a Pechino a Istanbul, io andrei dovunque”. Così Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, dopo l’incontro col premier Mario Draghi a cui, dice, “l’ho ribadito” per essere “nel mio piccolo protagonista” del processo di pace. Con il premier “abbiamo parlato di pace, non abbiamo parlato di armi, di bombe e di guerra ma di come arrivare il prima possibile al cessate il fuoco, alla pace, e io spero che la missione americana del presidente Draghi serva a riavvicinare le parti, perché più avanti si va più morti ci sono, più danni si creano. Quindi non è una questione destra o sinistra di governo o non governo, io credo che la maggior parte degli italiani preghi e voglia la pace e su questo sto mettendo tutto il mio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) “Daa Pechino a Istanbul, io”. Così Matteo, lasciando Palazzo Chigi, dopo l’incontro col premier Mario Draghi a cui, dice, “l’ho ribadito” per essere “nel mio piccolo protagonista” del processo di. Con il premier “abbiamo parlato di, non abbiamo parlato di armi, di bombe e di guerra ma di come arrivare il prima possibile al cessate il fuoco, alla, e io spero che la missione americana del presidente Draghi serva a riavvicinare le parti, perché più avanti si va più morti ci sono, più danni si creano. Quindi non è una questione destra o sinistra di governo o non governo, io credo che la maggior parte degli italiani preghi e voglia lae su questo sto mettendo tutto il mio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - JackSoraiy : #mascherina #COVID19 #05maggio Covid, oggi in Italia 48.255 casi e 138 morti, Ema: ok a vaccini contro varianti en… - zazoomblog : Ultime Notizie – Ucraina Putin vuole la sua ‘Wikipedia’ - #Ultime #Notizie #Ucraina #Putin -