Ucraina | Casellati | ' sostegno a Kiev ricercando sempre negoziato'

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Oltre al concretoall', non dobbiamo abbandonare la ricerca di vie diplomatiche per far cessare il fuoco e delineare prospettive di pace, anche quando ilsembra impossibile. Ritengo che questo debbarimanere l'obiettivo finale dei nostri sforzi". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, incontrando Thomas Hefti, presidente del Consiglio degli Stati, e Irene Kalin, presidente del Consiglio nazionale, i due rami del Parlamento svizzero.

