Uccisa la prima soldatessa russa in Ucraina, il marito era caduto in Donbass (Di giovedì 5 maggio 2022) Una donna di 27 anni, medico dell'esercito, è stata la prima soldatessa russa Uccisa nella guerra in Ucraina. Valentina Galatova è caduta il mese scorso in un attacco a colpi di mortaio durante l'assedio di Mariupol, ma il suo... Leggi su europa.today (Di giovedì 5 maggio 2022) Una donna di 27 anni, medico dell'esercito, è stata lanella guerra in. Valentina Galatova è caduta il mese scorso in un attacco a colpi di mortaio durante l'assedio di Mariupol, ma il suo...

