Tennis, Sinner esce agli ottavi di finale: addio a Madrid (Di giovedì 5 maggio 2022) Madrid – esce dal torneo Masters 100 di Madrid Jannik Sinner. L'azzurro perde agli ottavi di finale, eliminato in due set (6-1, 6-2) dal canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del ranking. Un match in salita per l'altoatesino che si è arreso alla forza di un avversario, che non ha lasciato partita. (foto@FederTennis-Facebook)

