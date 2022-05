Roma - Leicester, la coreografia: l'Olimipico è uno spettacolo (Di giovedì 5 maggio 2022) Ecco come si è presentato l'Olimpico, completamente esaurito (3.500 i tifosi inglesi) per la semifinale di ritorno tra Roma e Leicester in Conference League Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 5 maggio 2022) Ecco come si è presentato l'Olimpico, completamente esaurito (3.500 i tifosi inglesi) per la semifinale di ritorno train Conference League

Advertising

OfficialASRoma : ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portat… - OfficialASRoma : Ultimo allenamento prima di Roma-Leicester... #UECL #RomaLCFC - SPORTTVPortugal : Que momento, Ranieri ?? #sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #uefa #uefaconferenceleague #conferenceleague #uecl… - RobertoRenga : La Roma segna subito sul solito corner. Poi, un po’ per stanchezza e un po’ per scelta, lascia campo al Leicester,… - carlolaudisa : La #Roma salva la faccia dell’Italia. #Mourinho conquista la finale di Conference League con la Vittoria di misura sul #Leicester -