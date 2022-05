Real Madrid, Rodrygo: 'Non ho parole, decisiva la fiducia di Ancelotti' (Di giovedì 5 maggio 2022) L'attaccante del Real Madrid Rodrygo ha commentato a Prime Video la clamorosa vittoria contro il Manchester City che vale la finale di Champions... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) L'attaccante delha commentato a Prime Video la clamorosa vittoria contro il Manchester City che vale la finale di Champions...

Advertising

gippu1 : Allenatori che hanno conquistato quattro finali di Coppa dei Campioni nell'arco di 10 anni: ????Miguel Muñoz (Real M… - SkySport : REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1 d.t.s Risultato finale ? ? #Mahrez (73') ? #Rodrygo (90') ? #Rodrygo (90+2') ? rig… - record_mexico : BENZEMA BENZEMA BENZEMA BENZEMA ? RealMadrid 3-1 ManchesterCity ?? Global: 6-5 EN VIVO: - JOVHNNY : Il Real Madrid mi piace? No Ha vinto 13 Champions League? Sciapò Ha vinto tanto? Sciapò Mi piace come squadra? No L… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Ambrosini: 'Real Madrid in finale, il merito è di Ancelotti' -