Masters 1000 Madrid 2022: Jannik Sinner eliminato da un Felix Auger-Aliassime travolgente (Di giovedì 5 maggio 2022) Forse raramente s’era vista una versione tanto dominante di Felix Auger-Aliassime. E a fare le spese della furia del canadese è Jannik Sinner. A onor del vero va detto che l’altoatesino, quest’oggi, non era nella sua miglior giornata, ma di solito anche in questo modo il numero 2 d’Italia rimane a galla. Stavolta, invece, Auger-Aliassime guadagna i quarti del Masters 1000 di Madrid con una performance regale, un 6-1 6-2 che lascia poco spazio a interpretazioni. Fin dall’inizio il canovaccio risulta chiaro: Auger-Aliassime c’è eccome, anche se i primi minuti sono di lotta su tutti e due i turni di battuta. Dal 2-1 in avanti, però, il canadese comincia a trovare una lunga serie di ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Forse raramente s’era vista una versione tanto dominante di. E a fare le spese della furia del canadese è. A onor del vero va detto che l’altoatesino, quest’oggi, non era nella sua miglior giornata, ma di solito anche in questo modo il numero 2 d’Italia rimane a galla. Stavolta, invece,guadagna i quarti deldicon una performance regale, un 6-1 6-2 che lascia poco spazio a interpretazioni. Fin dall’inizio il canovaccio risulta chiaro:c’è eccome, anche se i primi minuti sono di lotta su tutti e due i turni di battuta. Dal 2-1 in avanti, però, il canadese comincia a trovare una lunga serie di ...

