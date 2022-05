Lo ha rivelato la stessa Camilla di Cornovaglia in visita presso un negozio dell’usato. Dove ha acquistato una vecchia tazza con il volto di Elisabetta (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è voluta una visita a Manchester e a un centro Emmaus UK, la charity internazionale dedicata ai poveri e ai senzatetto, per rivelare la passione nascosta di Camilla di Cornovaglia: la duchessa, che un giorno sarà regina accanto al marito re Carlo, non resiste alle tazze commemorative dedicate ai giubilei di Elisabetta II. Sua suocera. Leggi anche › Camilla di Cornovaglia incontra la “Camilla” di “The Crown”: «Preparati, Emerald!» › Camilla di Cornovaglia, in lacrime, fa una donazione alle vittime ucraine «Ne ho un’intera collezione» confessa ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 maggio 2022) C’è voluta unaa Manchester e a un centro Emmaus UK, la charity internazionale dedicata ai poveri e ai senzatetto, per rivelare la passione nascosta didi: la duchessa, che un giorno sarà regina accanto al marito re Carlo, non resiste alle tazze commemorative dedicate ai giubilei diII. Sua suocera. Leggi anche ›diincontra la “” di “The Crown”: «Preparati, Emerald!» ›di, in lacrime, fa una donazione alle vittime ucraine «Ne ho un’intera collezione» confessa ...

